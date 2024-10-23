Вашингтон, 23 октября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. У Украины не получится нанести удары по базам российских Воздушно-космических сил (ВКС) с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Defense Ministry/Global Look Press

«Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», ― пояснил глава Пентагона.

Так он ответил на вопрос о готовности Вашингтона удовлетворить просьбу Киева снять запрет на использование американского оружия для ударов вглубь территории России.

При этом Остин выразил уверенность в том, что Украина одержит победу в этом конфликте.

Как передавало ИА Регнум, одна из высокопоставленных чиновниц минобороны США 10 октября заявила, что американские власти из-за риска эскалации сохраняют ограничения на дальнобойные удары киевской армии западными ракетами вглубь России. По её словам, позиция Вашингтона в этом вопросе осталась неизменной.

Президент США Джо Байден 18 октября заявил, что на Западе не пришли к единому мнению по вопросу, можно ли разрешить украинской армии применять дальнобойное иностранное вооружение для ударов вглубь российской территории.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на протяжении нескольких месяцев пытается добиться снятия этих ограничений. Этот вопрос он поднимал на встрече с главой Пентагона 21 октября во время визита Остина в Киев.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий заявления о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь российской территории, так как на практике это означает прямое участие стран НАТО в конфликте. Он подчеркнул, что Москва примет решения исходя из угроз, которые возникнут перед ней.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») 9 октября заявил, что Россия не оставит без ответа удары по своей территории дальнобойным оружием. Это касается не только Украины, подчеркнул парламентарий.