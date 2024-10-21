Москва, 21 октября, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев для оценки адекватности предводителя киевских боевиков Владимира Зеленского после его «необоснованных требований» о поставках вооружения Украине. Такое мнение озвучил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

U. S. Air Force / Staff Sgt. Jack Sanders

«Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов в преддверии выборов», — заявил Мирошник.

Дипломат считает, что очень значительные обязательства США перед третьими странами — это не совсем то, что воодушевляет избирателя голосовать за того или иного кандидата.

Мирошник допустил, что министр обороны Соединённых Штатов предпочёл бы обязательства «оставить в формате громких, но пустых лозунгов», якобы «безумные цифры затрат» пугают американских налогоплательщиков.

После визита Ллойда Остина в Киев, добавил посол, в украинских и западных СМИ, вероятнее всего, заявят, что США «отправили в Киев большую руку помощи» для создания образа «нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 21 октября заявил, что обсудил с Остином возможность снятия ограничений на удары вглубь России дальнобойным оружием, подготовку к зимнему периоду, а также выразил благодарность США за новый пакет военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов.

Остин прибыл на Украину 21 октября с необъявленным визитом. Он подчеркнул обязательства Вашингтона по оказанию Киеву военной поддержки.

Ранее Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта. При этом он заявил о готовности включить в «мирный план» предложения Китая, Бразилии и других стран.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.