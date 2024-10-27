Вашингтон, 27 октября, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Глава минобороны США Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом выразил надежду на то, что Иран не станет отвечать на удары ЦАХАЛ. По его мнению, это было бы «ошибкой» со стороны Тегерана. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

U. S. Central Command Ллойд Джеймс Остин III

«Остин сказал министру Галанту, что Ирану не следует допускать ошибки, отвечая на удары Израиля», — говорится в релизе ведомства.

Также глава Пентагона отметил, что атака Израиля 26 октября должна обозначать окончание обменов ударами между двумя странами.

Как сообщало ИА Регнум, президент Ирана Масуд Пезешкиан, после того как Израиль нанёс удары по объектам республики, заявил, что иранцы встанут на защиту своей земли и дадут ответ ЦАХАЛ.

26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. МИД РФ призвал Израиль перестать провоцировать Иран на ответные действия и начинать выход из спирали неконтролируемой эскалации.

Израильские военные нанесли удар по объектам, связанным с производством баллистических ракет в Иране. Это привело к остановке работ на этих объектах.

В связи с атакой Израиля Иран запросил провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Кроме того, Тегеран оставляет за собой право ответить Тель-Авиву, заявило постоянное представительство республики при ООН.