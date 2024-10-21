Киев, 21 октября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином возможность снятия ограничений на удары вглубь России дальнобойным оружием.

OLIVIER MATTHYS / POOL/ТАСС Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский

«Обсудили возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Помимо этого, глава киевского режима выразил благодарность США за новый пакет военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, глава Пентагона прибыл на Украину 21 октября с необъявленным визитом. Он подчеркнул обязательства Вашингтона по оказанию Киеву военной поддержки.

Ранее Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта. При этом он заявил о готовности включить в «мирный план» предложения Китая, Бразилии и других стран.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.

Российский лидер напомнил, что Россия вела переговоры с украинской стороной в Стамбуле. Результатом стал документ, под которым глава украинской делегации поставил свою подпись. Путин подчеркнул, что только на базе этого документа Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта.