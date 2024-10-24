Ватикан, 24 октября, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Конфликт на Украине разрешится посредством переговоров. С таким утверждением 23 октября выступил перед журналистами министр обороны США Ллойд Остин после встречи с папой Римским Франциском.

NATO North Atlantic Treaty Organization Ллойд Остин

«Этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами», — сказал шеф Пентагона.

Остин пообещал, что США продолжат поддерживать Украину. В Киеве при этом самостоятельно решат, когда наступит время для того, чтобы сесть за стол переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября Остин прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом. Он подчеркнул обязательства Вашингтона по оказанию Киеву военной поддержки.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, глава Пентагона приезжал в Киев с целью оценить адекватность украинского руководства после «необоснованных требований» о поставках вооружения.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 октября представил свой «план победы», первым пунктом которого являлось приглашение Украины в НАТО. Также план предполагал «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине. При этом пункта о мирных переговорах и урегулировании конфликта в данном плане нет.

Зеленский предложил не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит, отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин твёрдо уверен в правильности проведения специальной военной операции на Украине, сожалея при этом о потерях, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, Путин увидел большую опасность в том, что Украина начала двигаться в сторону анти-России. Им были предприняты определённые действия, всякое могло случиться, остаётся только гадать, отметил президент Белоруссии.

Путин 14 июня назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.

России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, заявил 18 октября Путин. Он добавил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, которые нельзя назвать переговорами. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь, отметил глава государства.