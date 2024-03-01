Материалы с тегом «Кевин Маккарти»
Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки на личных встречах
Глава Белого дома Джозеф Байден пользуется блокнотами, специальными картами (телесуфлёрами), разными записями даже во время частных встреч с небольшим числом людей. Об этом заявил в эфире Fox Business бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. «Байден просто придерживается...
1 марта 2024
Избрание республиканца Джонсона спикером сочли плохим сигналом для Украины
Нельзя исключать, что новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сможет использовать разные процедурные формы для того, чтобы тормозить или откладывать инициативы, направленные в числе прочего на оказание помощи киевскому режиму. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 октября заявил...
26 октября 2023
Республиканцы выдвинули в спикеры палаты представителей Скализа, пишут СМИ
Республиканское большинство в палате представителей Конгресса Соединённых Штатов выдвинуло своего лидера Стива Скализа на пост спикера. Об этом сообщает издание The Hill. Отмечается, что выбор кандидата на вакансию, которая была открыта после отстранения Кевина Маккарти, проходил в закрытом режиме...
12 октября 2023
Отстранённый Маккарти заявил о намерении остаться в Конгрессе США
Конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти, отстранённый от поста спикера палаты представителей США, заявил о намерении остаться в американском Конгрессе. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил портал KGET. «Маккарти подтвердил, что не уходит из Конгресса, несмотря на слухи», — говорится в...
новость часа
7 октября 2023
Американист оценил шансы Трампа стать спикером палаты представителей
Вероятность того, что бывший президент США Дональд Трамп сможет стать спикером палаты представителей США, выглядит не слишком большой, считает американист Павел Шариков. Об этом он заявил 6 октября корреспонденту ИА Регнум. Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что, если...
6 октября 2023
Отставку Маккарти назвали признаком, что Киеву предстоят тяжёлые времена
Власти Украины думали, что запад будет поддерживать их до конца времён, но реальная политика преподнесла им неприятный сюрприз, считает Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 5...
5 октября 2023
Американист рассказал о серьёзном просчёте США в отношении России
Американские демократические элиты пытаются искать виновных в американском внутриполитическом кризисе, в том числе обвиняя российского президента Владимира Путина, и не задумываются о том, что внутренние разборки являются прямой или косвенной помощью геополитическому противнику. Таким мнением в...
5 октября 2023
Киевскому режиму предсказали планомерное прекращение помощи из США
Отставка спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти — это проявление недовольства американских элит неудачами Киева, и грозит оно сворачиванием финансовой поддержки киевского режима, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он заявил 5 октября...
5 октября 2023
Пелоси выгнали из кабинета после отставки Маккарти
Экс-спикера палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси выселили из занимаемого кабинета после отставки Кевина Маккарти с этого поста. Об этом 4 октября сообщила газета Politico. «Исполняющий обязанности спикера Патрик Макгенри электронным письмом уведомил Пелоси о необходимости покинуть...
4 октября 2023
Сенатор в США назвал позором отставку спикера Конгресса Маккарти
Отставку спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти является «печальным» событием для США. Такое заявление сделал 3 октября сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин, его слова приводит телеканал NBC. Манчин назвал голосование по отставке Маккарти «печальным днём» для США и...
4 октября 2023
Спикера палаты представителей США отправили в отставку
Палата представителей Конгресса США в результате голосования приняла решение отправить в отставку спикера этого законодательного органа республиканца Кевина Маккарти. В пользу отстранения его от должности проголосовали 216 членов палаты, а против выступили 210 парламентариев. Прошение об отставке...
новость часа
4 октября 2023
Спикер палаты представителей США ответил на призывы к его отставке
Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти с иронией отреагировал на прошение о его отстранении, которое ранее подал его однопартиец Мэтт Гетц. Он призвал Гетца продолжать реализовывать свой замысел. Ранее Гетц оповестил в своём микробиологе, что подал соответствующее...
3 октября 2023
В США подали прошение об отставке спикера Кевина Маккарти
Член палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц подал прошение об отстранении от должности своего однопартийца и спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил телеканал Fox News. «Я сообщаю о том, что поднимаю вопрос о привилегиях...
новость часа
3 октября 2023
Маккарти опроверг слухи о сделке с Байденом по финансированию Украины
Слухи о тайном договоре с президентом США Джозефом Байденом о принятии парламентом закона, обеспечивающего дополнительное финансирование Украины, опроверг спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Соответствующее заявление политик сделал 2 октября в ходе пресс-конференции, отвечая...
новость часа
3 октября 2023
В Конгрессе потребовали раскрыть детали сделки с Байденом по Украине
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц потребовал от спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти раскрыть подробности «сделки по Украине», которую он якобы заключил с американским президентом Джо Байденом с целью обеспечения временного финансирования правительства Соединённых Штатов...
3 октября 2023
Гетц подтвердил намерение просить об отстранении спикера Маккарти
Член палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гетц подтвердил намерение отстранить от должности спикера Кевина Маккарти. Об этом 2 октября сообщил телеканал CNN. «Я действительно намерен подать ходатайство об отводе спикера Маккарти на этой неделе. Я думаю, нам нужно сорвать пластырь...
2 октября 2023
Спикер Маккарти заявил, что Трамп победит на президентских выборах в США
Экс-президент США Дональд Трамп одержит победу в следующих выборах главы государства в 2024 году, заявил 1 октября спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти в интервью телеканалу CBS. «Думаю, что президент Трамп станет нашим кандидатом и победит, потому что политика...
1 октября 2023
В палате представителей США обсудят возможную отставку спикера Маккарти
Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц намерен подать ходатайство об отстранении своего однопартийца Кевина Маккарти от должности спикера палаты. 1 октября Гетц заявил, что Маккарти не может исполнять обязанности спикера, поскольку в ходе обсуждения вопросов о...
1 октября 2023
В Конгрессе назвали интересы США важнее предоставления помощи Украине
Собственные интересы Америки важнее, чем предоставление Украине дополнительной помощи, заявил 1 октября спикер палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти в интервью телеканалу CBS. «Моим приоритетом является Америка и наши границы», — сказал он. Вместе с тем он подчеркнул, что...
1 октября 2023
Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение проект о помощи Киеву
Власти США после голосования конгрессменов по плану временного финансирования правительства призвали спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который предусматривает выделение средств на военные нужды Украины. Об этом стало известно 30 сентября...
1 октября 2023