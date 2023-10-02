Вашингтон, 3 октября, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц потребовал от спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти раскрыть подробности «сделки по Украине», которую он якобы заключил с американским президентом Джо Байденом с целью обеспечения временного финансирования правительства Соединённых Штатов. Об этом парламентарий заявил во время слушаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Ранее глава Белого дома в ходе разговора с журналистами сообщил, что заключил со спикером Маккарти «соглашение по Украине». Байден утверждал, что с этой «сделкой» связано решение Конгресса одобрить временный бюджет, в который не вошла помощь Киеву.

По мнению Гетца, подобные договорённости указывают на то, что Маккарти работает не на Республиканскую партию, членом которой он является.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября Кевин Маккарти предложил вариант 45-дневного бюджета страны, который не включает в себя расходы на военную помощь Украине. Документ одобрили обе палаты Конгресса США и президент страны.

1 октября Мэтт Гетц предупредил, что подаст ходатайство об отстранении Кевина Маккарти от должности спикера палаты представителей США. Конгрессмен обвинил однопартийца в том, что тот лгал как членам палаты, так и Джо Байдену.

Позже Гетц допустил, что Маккарти может остаться на своём посту, если заручится поддержкой со стороны демократов. Вместе с тем парламентарий утверждает, что Демократическая партия США скептически относится к варианту с сохранением действующего спикера на указанной должности.