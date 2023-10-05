Москва, 5 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Власти Украины думали, что запад будет поддерживать их до конца времён, но реальная политика преподнесла им неприятный сюрприз, считает Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 5 октября корреспонденту ИА Регнум.

Julia Nikhinson/Global Look Press Кевин Маккарти

Ранее издание Politico сообщило о панике, которая охватила украинских политиков после отставки Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей Конгресса США.

«Отставка Маккарти и изменение конфигурации в американской законодательной системе, конечно же, стали подтверждением того, что поддержка Украины в мире будет сокращаться, — уверен Денисов. — Это прекрасно понимают в Киеве. Все осознают, что для Украины настают очень тяжёлые времена. После провала пресловутого контрнаступления это совершенно закономерная и логичная тенденция».

Однако он подчеркнул, что США попробуют найти возможности и компенсаторные механизмы для того, чтобы сохранить поддержку Украины. Пусть не на прежнем уровне, но на таком, который позволит ей продолжать конфликт с Российской Федерацией. Европейские и американские политики дали на этот счёт вполне конкретные сигналы.

«Прежде в Киеве многие думали, что Запад будет их поддерживать до скончания веков, — заметил Денисов. — Но на реальную политику надо смотреть более трезво. Украинские власти уверовали в то, что помощь будет безграничной. Но на самом деле для США Украина — это не более чем инструмент для противостояния с Российской Федерацией. И теперь Киев удивляется тому, чему удивляться не стоит».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, отставка Маккарти свидетельствует о том, что американские элиты недовольны неудачами Киева и хотят свернуть финансовую поддержку этого режима.

Тем временем официальные украинские лица не скрывают беспокойства, так как считают, что теперь помощь Соединённых Штатов оказалась в подвешенном состоянии. Кое-кто констатирует, что Украина и вовсе оказалась заложницей внутренней политики США.

Украинские политики считают, что нарастающий политический кризис в США грозит Киеву срывом финансовой помощи и поставок оружия.

Есть проблемы и с другим спонсором Украины — Европейским союзом. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина пожаловалась на сложности диалога с Брюсселем и рассказала, что Киев делает всё, чтобы избежать напряжённости в этом вопросе.

В Белом доме же признались, что администрация США располагает средствами на продолжение финансовой поддержки Украины лишь в течение двух месяцев.