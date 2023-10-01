Вашингтон, 1 октября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц намерен подать ходатайство об отстранении своего однопартийца Кевина Маккарти от должности спикера палаты.

Ron Sachs — CNP/Global Look Press Кевин Маккарти

1 октября Гетц заявил, что Маккарти не может исполнять обязанности спикера, поскольку в ходе обсуждения вопросов о продлении финансирования работы правительства США лгал как членам палаты, так и президенту США Джозефу Байдену.

«Я действительно намерен подать ходатайство об отстранении спикера Маккарти. Я думаю, дальше мы должны идти с новым руководством, которому можно доверять», — сказал Гетц в эфире CNN.

Обозреватели The Washington Post в свою очередь отметили, что, если вопрос об отставке Маккарти будет вынесен на голосование, решение будет зависеть от депутатов другой партии — Демократической, при этом работа палаты представителей на некоторое время окажется заблокированной.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после продолжительных безуспешных переговоров о продлении финансирования работы правительства США Маккарти предложил вариант 45-дневного бюджета страны, который не включает в себя расходы на военную помощь Украине.

Документ был поддержан сначала палатой представителей, затем сенатом США, и его подписал Байден. Предполагалось, что военная помощь Украине будет обсуждаться отдельно и финансироваться через законопроекты, рассматриваемые отдельно от общего бюджета. Маккарти при этом заявил, что у США есть более насущные вопросы, чем поддержка Украины.