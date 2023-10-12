Вашингтон, 12 октября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Республиканское большинство в палате представителей Конгресса Соединённых Штатов выдвинуло своего лидера Стива Скализа на пост спикера. Об этом сообщает издание The Hill.

Global Look Press/Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos Стива Скализа

Отмечается, что выбор кандидата на вакансию, которая была открыта после отстранения Кевина Маккарти, проходил в закрытом режиме.

На этот пост также претендовал сторонник бывшего президента США Дональда Трампа Джим Джордан.

Республиканцы в палате представителей выдвинули лидера большинства Стива Скализа (республиканец из Лос-Анджелеса) на пост следующего спикера, написало издание.

Как передавало ИА Регнум, конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти, отстранённый от поста спикера палаты представителей США, заявил о намерении остаться в американском Конгрессе. Маккарти заявил о планах доработать до конца срока, а потом переизбираться.

Палата представителей США 3 октября по итогам голосования приняла решение отправить в отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти. В пользу его отстранения проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили против. Временным спикером палаты представителей Конгресса назначили Патрика Макгенри, представляющего штат Северная Каролина.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что отставка спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти стала хорошей иллюстрацией пагубности курса Соединённых Штатов на Украине.

Всем известно, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев-республиканцев вошёл в сговор с администрацией президента США с тем, чтобы провести, протолкнуть очередной пакет военной помощи Украине, огромный по своим размерам, объёмом 24 млрд долларов, пояснил директор Службы внешней разведки России.