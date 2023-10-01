Вашингтон, 1 октября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Собственные интересы Америки важнее, чем предоставление Украине дополнительной помощи, заявил 1 октября спикер палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Моим приоритетом является Америка и наши границы», — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что поддерживает обеспечение Украины оружием. По его словам, сейчас Белый дом имеет более 3 млрд долларов на помощь Киеву. Если с выделением средств возникнут проблемы, то республиканцы в палате представителей готовы обсудить возможные решения, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, США не должны позволить себе прекратить оказывать поддержку Украине, так прокомментировал принятие конгрессменами проекта временного финансирования правительства президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, он ожидает от спикера Маккарти сохранения позиции о полной приверженности дальнейшей поддержки Киева, которая необходима «в этот критический момент».

В итоге Байден поддержал принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования правительства США сроком на 45 дней, в который не включили помощь Украине.

Поздним вечером 30 сентября сенат США одобрил законопроект временного финансирования правительства на 45 дней. Ранее проект поддержала палата представителей США в Конгрессе.

Госдепартамент и министерство обороны США придерживаются различных точек зрения на тему поставок оружия Украине.