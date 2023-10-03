Вашингтон, 4 октября, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США в результате голосования приняла решение отправить в отставку спикера этого законодательного органа республиканца Кевина Маккарти.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

В пользу отстранения его от должности проголосовали 216 членов палаты, а против выступили 210 парламентариев.

Прошение об отставке спикера направил его однопартиец Мэтт Гетц, который оказался недоволен компромиссом, достигнутом администрацией США с Маккарти по поводу принятия закона о временном финансировании американского федерального правительства. За отстранение главы палаты выступили представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.

Это первый в истории страны случай отстранения спикера Палаты представителей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кевин Маккарти с иронией отреагировал на прошение Гетца отправить его в отставку. Спикер призвал однопартийца не останавливаться.

Гетц обвинил Маккарти в том, что тот тайно пошёл на сделку с Белым домом, которая касалась Украины. Глава Палаты представителей якобы договорился с президентом США Джо Байденом поддержать закон о предоставлении дополнительной помощи Киеву.

Сам Маккарти заявил, что подобной сделки не было.