Вашингтон, 1 марта, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джозеф Байден пользуется блокнотами, специальными картами (телесуфлёрами), разными записями даже во время частных встреч с небольшим числом людей. Об этом заявил в эфире Fox Business бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден просто придерживается карт. И если вы отклонитесь от карт, он не сможет продолжать в том же духе. Он читает по бумажке», — пояснил политик, добавив, что давно знает президента, ценит его, но вместе с тем понимает, что в его возрасте не стоит занимать такую должность.

Маккарти признал, что Джо Байден больше не «тот человек», каким он был в предыдущие годы.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент США Дональд Трамп 29 февраля заявил, что сдал успешно два теста на умственные способности, и предложил действующему главе государства Байдену сделать то же самое. Такую запись Трамп оставил на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

С таким же призывом выступил и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, который ранее работал врачом президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа. Он призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности и отчитаться о его результатах перед американским народом.

Трамп в ходе выступления на мероприятии для своих сторонников отметил, что Байден может «не дотянуть» до выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. По мнению экс-президента, с действующим главой государства может произойти всё что угодно ещё до начала выборов, поскольку состояние его здоровья вызывает серьёзные опасения.

28 февраля 81-летний Байден проходил очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По данным пресс-пула Белого дома, осмотр продолжался почти 2,5 часа. Байден позднее заявил, что у него «всё замечательно», а врачи не выявили ничего нового по сравнению с 2023 годом.