Киев, 5 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Представители украинских властей в частных беседах после отставки спикера палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти высказывают обеспокоенность по поводу продолжения оказания помощи Киеву Вашингтоном. Об этом 4 октября написала газета Politico.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Кевин Маккарти

Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе в беседе с изданием назвала отставку Маккарти катастрофой и заявила, что в Киеве после этого «сходят с ума».

Авторы публикации отметили, что после этой отставки вся дальнейшая военная помощь США Украине оказалась в подвешенном состоянии, так как нарастающий американский политический хаос грозит Киеву срывом финансовой помощи и передачи оружия.

Представители Киева в публичных заявлениях пытаются принизить влияние политического кризиса в США, однако в частных беседах выказывают страх и замешательство, так как после этого их самый главный союзник вдруг стал выглядеть ненадёжным, говорится в статье.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк также негативно оценил отставку Маккарти и назвал Украину заложником внутренней политики США, а ещё один украинский законодатель назвал это событие «подставой».

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Маккарти. За это решение проголосовали представители демократического меньшинства, а также правое крыло Республиканкой партии. Этот случай стал первым в истории страны отстранением спикера Конгресса.

После отставки спикера Конгресс 4 октября ушёл на недельный перерыв. Палата представителей должна вернуться к работе 10 октября, выборы нового спикера запланированы на 11 октября.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 октября назвал отставку Маккарти «приятной новостью» для Украины, так как она произошла из-за любви конгрессмена «к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев». По словам зампреда, в этом случае у США был выбор «между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов».