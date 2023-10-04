Вашингтон, 4 октября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Экс-спикера палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси выселили из занимаемого кабинета после отставки Кевина Маккарти с этого поста. Об этом 4 октября сообщила газета Politico.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Нэнси Пелоси

«Исполняющий обязанности спикера Патрик Макгенри электронным письмом уведомил Пелоси о необходимости покинуть свой укромный офис в Капитолии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конгрессвумен выселят из офиса уже 4 октября, и это помещение будет передано офису спикера. По данным журналистов, только некоторые члены палаты представителей имеют подобные дополнительные помещения в Капитолии, потому что, как правило, законодатели используют офисы в сенатском крыле здания.

Пелоси занимала пост спикера Конгресса США до января 2023 года, после чего её сменил Маккарти. Он оба сохранили должности членов палаты представителей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера республиканца Кевина Маккарти. За это решение выступили представители демократического меньшинства и правое крыло республиканцев. Этот случай стал первым в истории отстранением спикера палаты представителей.

Позднее в этот же день сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин назвал отставку Маккарти «печальным» событием для США. По его словам, это событие послало «негативный сигнал» об американской демократии.

Конгресс 4 октября после отставки спикера Маккарти ушёл на недельный перерыв. Палата представителей вернётся к работе 10 октября, выборы нового спикера должны пройти 11 октября.