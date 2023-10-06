Москва, 6 октября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Вероятность того, что бывший президент США Дональд Трамп сможет стать спикером палаты представителей США, выглядит не слишком большой, считает американист Павел Шариков. Об этом он заявил 6 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что, если Трамп станет спикером, то для руководителя киевского режима Владимира Зеленского это станет неожиданным ударом. Сам Трамп признался, что готов занять этот пост на время, пока не будет согласована иная кандидатура.

«Получение Трампом поста спикера палаты представителей Конгресса США выглядит не слишком реалистично, — сказал Шариков. — Тем более что он выразил поддержку одному из действующих членов палаты представителей — Джиму Джордану, который баллотируется. Кроме того, маловероятно, что за Трампа проголосуют. Есть традиция, когда спикера выбирают из членов палаты представителей. Спикер, который вообще не избирался, — это очень странно. Это ещё более беспрецедентно, чем отставка прежнего спикера Кевина Маккарти».

Что касается отношений Зеленского с новым возможным спикером, то, как полагает Шариков, здесь не стоит ждать больших изменений. Американист напомнил, что спикер — это арбитр, причём не только между демократами и республиканцами, но и между многочисленными категориями внутри этих двух групп. А большинство этих групп, за исключением правоконсервативных, выражают поддержку Украине. И даже если Джим Джордан станет спикером, то маловероятно, что он сможет переломить эту тенденцию.

«Конечно, спикер располагает полномочиями запускать какие-то процессы, останавливать обсуждения, стучать кулаком по столу. Но я не думаю, что у него хватит влияния, чтобы изменить долгосрочную политическую линию», — убеждён эксперт.

Однако он не исключил того, что Джордан смог бы добиться некоторого охлаждения американо-украинских отношений.

При этом, как полагает Шариков, с большей уверенностью можно предположить, что пост спикера займет не Джордан, а республиканец Стив Скализ.

«Он центрист и занимал в Республиканской партии более влиятельные места. Правоконсервативный Джордан выглядит на его фоне аутсайдером», — предположил собеседник ИА Регнум.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Филиппо, киевскому режиму грозит большой урон, если Трамп всё-таки займёт пост спикера палаты представителей Конгресса США. Французский политик полагает, что в настоящее время мир становится свидетелем «настоящей трампистской революции», и прогнозирует, что приход Трампа в Конгресс приведёт к отказу США от дальнейшего оказания помощи Украине.

До этого конгрессмен Трой Нильс призвал назначить Трампа на освободившийся после отставки Кевина Маккарти пост спикера палаты представителей.

Трамп согласился занять этот пост временно, пока члены палаты представителей будут договариваться о постоянном кандидате.

Между тем кандидат в спикеры палаты представителей США от Республиканской партии Джим Джордан уже выступил против продолжения оказания какой-либо помощи Украине. По его словам, сейчас главными проблемами для американцев являются ситуация на границе и преступность на улицах.