Москва, 5 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Отставка спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти — это проявление недовольства американских элит неудачами Киева, и грозит оно сворачиванием финансовой поддержки киевского режима, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он заявил 5 октября заявил корреспонденту ИА Регнум.

Цитата к/ф «Помни». реж. Кристофер Нолан. 2000. США

Ранее издание Politico сообщило, что после отставки Маккарти в Киеве началась паника, а отдельные депутаты Верховной рады заговорили о катастрофе.

«Отставка спикера — это скорее проявление общего недовольства элиты США неудачами украинских фашистов, — сказал Мендкович. — Их начинают оценивать как неэффективный инструмент борьбы против России, что может привести к постепенному сокращению финансирования Украины. Отставка конкретного человека, который «топил» за продолжение ставок на Киев, лишь отражает эту внутреннюю борьбу».

Как полагает Мендкович, не стоит ждать, что Вашингтон быстро откажется от финансирования киевского режима. Однако будет наблюдаться поэтапное сокращение этих вливаний и попытки переложить бремя расходов на ЕС.

В такой ситуации Киев, по мнению Мендковича, чтобы не лишиться поддержки со стороны США, будет продолжать свои агрессивные действия. Прежде всего, не считаясь с потерями, не прекращать атаки на Южном фронте. Кроме того, не исключены попытки организации терактов на территории России с большим числом человеческих жертв. Таким образом режим Владимира Зеленского надеется продемонстрировать свою готовность продолжать военные действия.

Однако на вашингтонских спонсоров это не сильно повлияет. Мендкович обратил внимание на то, что в США украинский фашизм всё чаще называют неэффективным активом.

«Там предлагают постепенно сокращать финансирование Украины и искать иные площадки и направления для развязывания антироссийской агрессии», — подытожил Мендкович.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после ухода Маккарти официальные украинские лица не скрывают беспокойства, так как считают, что теперь помощь США Киеву оказалась в подвешенном состоянии. Некоторые говорят о том, что Украина теперь и вовсе стала заложницей внутренней политики США.

В числе прочего украинские политики считают, что нарастающий политический кризис в США грозит Киеву срывом финансовой помощи и поставок оружия.

Не лучшим образом обстоят дела и с другим спонсором Украины — Европейским союзом. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина посетовала на сложности диалога с Брюсселем и рассказала, что Киев делает всё, чтобы избежать напряжённости в этом вопросе.