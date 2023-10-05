Москва, 5 октября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Американские демократические элиты пытаются искать виновных в американском внутриполитическом кризисе, в том числе обвиняя российского президента Владимира Путина, и не задумываются о том, что внутренние разборки являются прямой или косвенной помощью геополитическому противнику. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что политический раскол в США произошел не по вине президента России Владимира Путина. Он указал, что кризис свидетельствует о более успешном подходе к внешней политике российской стороны. Так Риттер прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о якобы восторге властей России от турбулентности, которая сотрясает Конгресс.

По мнению Владимира Васильева, Риттер справедливо указывает на то, что сегодня во время противостояния коллективного Запада с Россией внутренние разборки являются прямой или косвенной помощью геополитическому противнику.

«США не следовало бы заниматься внутренними разборками, таким образом они сами же понижают свой статус на международном уровне. И в этом случае всегда есть какие-то выгодополучатели от действий за пределами США. А демократы сейчас готовы винить всех вокруг — и республиканцев, и Россию с Путиным. Но ведь виновата и администрация Байдена (президент США Джо Байден. — Прим. ред.)», — рассказал Васильев.

Он отметил, что внутренний кризис политических элит США обострила отставка спикера палаты представителей Кевина Маккарти, который, по мнению Васильева, с самого начала был компромиссной и достаточно неудачной фигурой. Политолог согласился, что конгрессмен делал немало для администрации действующего президента, в том числе способствовал вопросу госдолга США, помогал предотвращению закрытия правительства. И потому он надеялся, что сам Байден придёт ему на помощь.

«Белый дом вдруг заявляет, что Маккарти не производит впечатление политика, которому можно доверять. И эта отставка связана с программой помощи Украине, ведь вопрос был о секретной сделке между Маккарти и Байденом по Украине, а это, безусловно, вопрос внешней политики. И этот беспрецедентный кризис могли бы предотвратить, но они сами пошли на этот шаг, сами позволили этому событию случиться. И, конечно, это не осталось без внимания и за пределами США», — отметил политолог.

По мнению эксперта, ещё одним примером, свидетельствующим о кризисе Вашингтона по своей вине, можно считать статью бывшего министра обороны США Роберта Гейтса, которая называется «Недееспособная сверхдержава». В этой статье экс-министр употребил выражение «внутренняя дисфункциональность» по отношению к Соединённым Штатам.

«Он показал, что сегодня внутренние разборки явно доминируют над многими другими соображениями. Но тут возникает ещё вопрос, который, правда, не стал поднимать Гейтс, — если вы в своём собственном доме не можете навести порядок, то зачем же вы втягиваетесь во всевозможные авантюры. То есть это просчёт правящих кругов в целом, ведь Вашингтон по-прежнему живёт иллюзиями о своём превосходстве и своей гегемонии», — поделился Васильев.

Эксперт отметил, что когда говорят об использовании противниками ситуации с внутренними проблемами государства в свою пользу, то в этом на самом деле нет ничего зазорного и противоправного.

«Потому что если вы ввязались в противостояние, в борьбу с другой страной, то это не будет игрой в одни ворота — ваш противник будет вам отвечать и использовать ваши внутренние проблемы для своего успеха», — заключил американист.

Ранее Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News заявила, что президент России Владимир Путин якобы оказал влияние на американское сообщество. Это привело к «подрыву демократических устоев» и склонению ряда политических лиц в другую сторону. При этом она отметила, что большинство членов Конгресса США всё так же выступают за продолжение поддержки Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Маккарти. За это решение проголосовали представители демократического меньшинства, а также правое крыло Республиканской партии. Этот случай стал первым в истории страны отстранением спикера Конгресса. После отставки спикера Конгресс 4 октября ушёл на недельный перерыв. Палата представителей должна вернуться к работе 10 октября, выборы нового спикера запланированы на 11 октября.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 октября назвал отставку Маккарти «приятной новостью» для Украины, так как она произошла из-за любви конгрессмена «к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев».