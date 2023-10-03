Вашингтон, 3 октября, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти с иронией отреагировал на прошение о его отстранении, которое ранее подал его однопартиец Мэтт Гетц. Он призвал Гетца продолжать реализовывать свой замысел.

Annabelle Gordon/Global Look Press Кевин Маккарти

Ранее Гетц оповестил в своём микробиологе, что подал соответствующее прошение.

«Давай же», — ответил ему Маккарти.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вмешался в спор законодателей, также оставив свой пост под их записями. Бизнесмен отметил, что обмен репликами между Маккарти и Гетцем «просто протрясающий».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гетц предупредил, что будет добиваться отставки Маккарти с поста спикера палаты представителей США. Он обвинил его во лжи своим однопартийцам и президенту США Джо Байдену.

Гетц также призвал Маккарти раскрыть подробности «сделки по Украине», якобы заключённой спикером с главой Белого дома. Речь идёт о словах Байдена журналистам.

Президент рассказал прессе, что законопроект о временном финансировании правительства США удалось принять, исключив из документа пункт о предоставлении Киеву очередного пакета финансовой помощи.

Байден утверждал, что такое соглашение он достиг с Маккарти, который сам ранее выдвинул предложение об отказе от предоставления средств Украине. Сам спикер опроверг слухи о сделке с Белым домом.