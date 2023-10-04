Вашингтон, 4 октября, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Отставку спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти является «печальным» событием для США. Такое заявление сделал 3 октября сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин, его слова приводит телеканал NBC.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

Манчин назвал голосование по отставке Маккарти «печальным днём» для США и отметил, что таким образом был послан «негативный сигнал» об американской демократии.

«Это позор, впервые в истории, что мы оказались в такой ситуации, когда сотрудничать с другой стороной — почти политический грех», — отметил Манчин. По словам сенатора, управлять страной будет затруднительно без компромиссов между обеими партиями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палата представителей Конгресса США в результате голосования приняла решение отправить в отставку спикера, республиканца Кевина Маккарти. За отстранение политика от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.

В истории США это первый случай отстранения спикера нижней палаты Конгресса. Временным спикер палаты представителей стал конгрессмен Патрик Макгенри от штата Северная Каролина.

Прошение об отставке спикера направил его однопартиец Мэтт Гетц, который обвинил Маккарти в том, что тот тайно пошёл на сделку с Белым домом, которая касалась Украины. Глава Палаты представителей якобы договорился с президентом США Джозефом Байденом поддержать закон о предоставлении дополнительной помощи Киеву.