Вашингтон, 3 октября, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц подал прошение об отстранении от должности своего однопартийца и спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил телеканал Fox News.

Кевин Маккарти

«Я сообщаю о том, что поднимаю вопрос о привилегиях Палаты представителей… и объявляю должность спикера Палаты представителей вакантной», — сказал Гетц в ходе выступления в нижней палате Конгресса США.

По его мнению, американским законодателями необходимо принять меры по установлению нового руководства. В случае смещения Маккарти со своего поста в рядах республиканцев начнётся длительная борьбы за назначение нового спикера, что приведёт к приостановке законотворческого процесса.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мэтт Гетц в беседе с журналистами подтвердил намерение отстранить от должности спикера Кевина Маккарти. На этой неделе он планирует подать ходатайство об отводе спикера, который, по его словам, не пользуется доверием и несколько раз обманывал президента.