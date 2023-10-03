Вашингтон, 3 октября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Слухи о тайном договоре с президентом США Джозефом Байденом о принятии парламентом закона, обеспечивающего дополнительное финансирование Украине, опроверг спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. Соответствующее заявление политик сделал 2 октября в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

«Нет никакой сепаратной сделки. Так что я не знаю, кто поднимает эту тему», — уточнил Маккарти в ответ на вопрос о заключении сепаратного соглашения.

Маккарти прокомментировал слова Байдена о том, что у него, якобы, была достигнута договорённость с Маккарти по принятию бюджета, но оно было нарушено представителями Республиканской партии. Однако позднее Байден повторил вновь, что палата представителей утвердит выделение средств на помощь Киеву, так как он якобы «заключил сделку по Украине» со спикером.

Маккарти, комментируя слова Байдена, пояснил, что считает их «намёком на выработку тайной сделки между демократами и республиканцами». При этом спикер отметил, что считает помощь Украине важной, но выступает против предоставления Киеву денег, а лишь за передачу этой стране оружия. При этом наплыв мигрантов и защиту от них американской границы Маккарти назвал более важной задачей для властей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден ожидает, что спикер палаты представителей Маккарти и республиканцы в Конгрессе обеспечат выделение дополнительных финансов на оказание помощи Украине.

Как указал американский лидер, он ждёт, что республиканцы поддержат помощь Киеву отдельным голосованием. По мнению Байдена, нельзя прерывать оказание помощи Украине «ни при каких обстоятельствах».

Президент США Байден 1 октября подписал ранее одобренный Конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства на 45 дней. При этом в документе не предусмотрено нового финансирования Вашингтоном Киева.