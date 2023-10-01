Вашингтон, 1 октября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп одержит победу в следующих выборах главы государства в 2024 году, заявил 1 октября спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Думаю, что президент Трамп станет нашим кандидатом и победит, потому что политика президента Трампа делала Америку сильнее», — сказал он.

Ранее сообщалось, что член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц намерен подать ходатайство об отстранении своего однопартийца Кевина Маккарти от должности спикера палаты.

Гетц заявил, что Маккарти не может исполнять обязанности спикера, поскольку в ходе обсуждения вопросов о продлении финансирования работы правительства США лгал как членам палаты, так и президенту США Джозефу Байдену.

Как передавало ИА Регнум, после продолжительных безуспешных переговоров о продлении финансирования работы правительства США Маккарти предложил вариант 45-дневного бюджета страны, который не включает в себя расходы на военную помощь Украине.

Документ был поддержан сначала палатой представителей, затем сенатом США, и его подписал Байден. Предполагался, что военная помощь Украине будет обсуждаться отдельно и финансироваться через законопроекты, рассматриваемые отдельно от общего бюджета.

Маккарти при этом заявил, что у США есть более насущные вопросы, чем поддержка Украины.