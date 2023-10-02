Вашингтон, 2 октября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гетц подтвердил намерение отстранить от должности спикера Кевина Маккарти. Об этом 2 октября сообщил телеканал CNN.

ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти

«Я действительно намерен подать ходатайство об отводе спикера Маккарти на этой неделе. Я думаю, нам нужно сорвать пластырь. Я думаю, нам нужно двигаться дальше с новым руководством, которое будет заслуживать доверия», — сказал Гетц.

При этом, по его словам, Маккарти доверием не пользуется, поскольку несколько раз обманывал президента и консерваторов в палате. Гетц считает, что спикер неоднократно нарушал соглашение с консерваторами, заключённое в январе. Кроме этого, он обвинил спикера в участии в соглашении с демократами.

«Соглашение, которое он заключил с демократами, чтобы преодолеть многие ограничения на расходы, которые мы установили, стало последней каплей», ― подчеркнул Гетц.

Он считает, что Маккарти может остаться на посту, только если заручится поддержкой демократов, однако, как заявил источник CNN, Демократическая партия скептически относится к спасению спикера.

Как сообщало ИА Регнум, после продолжительных безуспешных переговоров о продлении финансирования работы правительства США Маккарти предложил вариант 45-дневного бюджета страны без расходов на военную помощь Украине.

Вечером 30 сентября Сенат США одобрил законопроект временного финансирования правительства на 45 дней. Ранее проект поддержала палата представителей США в Конгрессе. Затем его подписал президент США Джо Байден.

Предполагалось, что военная помощь Украине будет обсуждаться отдельно и финансироваться через законопроекты, рассматриваемые отдельно от общего бюджета. Маккарти при этом заявил, что у США есть более насущные вопросы, чем поддержка Украины.

Маккарти 21 сентября во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон отказался дать слово украинскому политику на форуме в палате представителей. Он пояснил, что у американских законодателей из-за напряжённого графика не будет времени выслушать выступление главы киевской власти.