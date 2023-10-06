Вашингтон, 7 октября, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти, отстранённый от поста спикера палаты представителей США, заявил о намерении остаться в американском Конгрессе. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил портал KGET.

Кевин Маккарти

«Маккарти подтвердил, что не уходит из Конгресса, несмотря на слухи», — говорится в сообщении. Кроме того, Кевин Маккарти заявил о планах доработать до конца срока, а потом переизбираться.

Ранее, как сообщало Politico со ссылкой на собственные источники, Кевин Маккарти допустил возможность досрочно сложить полномочия законодателя. По информации издания, он планирует остаться в Конгрессе до избрания нового спикера, прежде чем завершить свою карьеру в палате.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября палата представителей США по итогам голосования приняла решение отправить в отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти. В пользу его отстранения проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили против. Временным спикером палаты представителей Конгресса назначили Патрика Макгенри, представляющего штат Северная Каролина.