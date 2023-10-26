Москва, 26 октября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Нельзя исключать, что новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сможет использовать разные процедурные формы для того, чтобы тормозить или откладывать инициативы, направленные в числе прочего на оказание помощи киевскому режиму. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 октября заявил американист Павел Шариков.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Майк Джонсон

Ранее нижняя палата Конгресса США с четвёртой попытки избрала Джонсона своим спикером.

Как отметил Шариков, существует рейтинг, который составляют какие-то украинские комментаторы, анализируя, как тот или иной политик относится к Украине. В этом рейтинге Джонсон занимает одну из самых низких позиций.

«Насколько известно, он поддержал только одну инициативу, связанную с Украиной. Джонсон — трампист, изоляционист и выступает за снижение помощи Украине, если даже не за полное её прекращение. По крайней мере раньше так было», — заметил Шариков.

По его словам, спикер нижней палаты — это очень высокий пост, и человек, занявший его, должен добиваться того, чтобы разные группы интересов, присутствующие в Конгрессе, приходили к консенсусу. Конечно, позиция самого спикера не будет доминировать, но он может использовать самые разные процедурные формы, чтобы тормозить или откладывать те или иные инициативы.

Также Шариков отметил, что на кресло спикера претендовали и куда более радикальные политики, но избрание Джонсона свидетельствует о том, что американские законодатели увидели в нём примирительную фигуру.

«Насколько я понимаю, уже состоялся обмен заявлениями с Байденом, с которым Джонсон договорился сотрудничать. Не было такой риторики, что мы будем против президентской администрации. Наоборот, есть намерение взаимодействовать», — уточнил американист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Джонсон смог стать спикером лишь с четвёртой попытки, набрав в конце концов необходимые 220 голосов. Смена руководства в палате представителей произошла через три недели после свержения прежнего председателя Кевина Маккарти. Известно, что Джонсон прежде голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины и выступал с антиукраинскими заявлениями. После отставки Маккарти первым на должность спикера претендовал республиканец Стив Скализ, затем Джим Джордан и Том Эммер.

Как отметило издание The Hill, в начале СВО Джонсон был сторонником предоставления помощи Украине, но потом занял более скептическую позицию относительно поддержки киевского режима.

В начале октября 2023 года палата представителей Конгресса США отправила в отставку тогдашнего спикера Кевина Маккарти. Это случилось из-за того, что части республиканцев не понравился тот компромисс, которого добился Маккарти с администрацией США по поводу принятия закона о временном финансировании американского федерального правительства.

Нового спикера аналитики относят к крайне правым консерваторам христианского толка, он пользуется очень высоким авторитетом в рядах Республиканской партии. Политик выступает против абортов и прав ЛГБТ. Поддержку Украины он называл «очень плохим выбором» и даже требовал назначения инспекторов, которые бы следили за расходованием военной помощи, выделяемой Киеву, и предотвращали коррупционные растраты. В сфере экономики он выступает за снижение государственных расходов и уменьшение налогов.

До начала политической карьеры работал юристом, специализируясь на конституционном праве и участвуя в рассмотрении дел, касающихся ношения оружия, свободы вероисповедания, а также права на жизнь. Кроме того, в штате Луизиана он выступал за принятие таких законов, которые бы усложняли процедуру расторжения брака.