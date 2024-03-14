Материалы с тегом «Карин Жан-Пьер»
В Кремле заявили, что Белый дом исказил слова Путина о ядерном оружии
В Белом доме вырвали из контекста слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии, прозвучавшие в интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 14 марта журналистам. Представитель Кремля не согласился с оценкой, что после выхода...
14 марта 2024
В США не увидели необходимости в реформе своей ядерной стратегии
У США нет оснований для изменения своей ядерной стратегии. Кроме того, Вашингтон не видит признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине, заявила на брифинге 13 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя интервью российского президента Владимира Путина...
13 марта 2024
Байдену сообщили об интервью Путина журналисту Киселёву
Главу Белого дома Джо Байдена оповестили об интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву, заявила 13 марта официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. «Президент, конечно, в курсе. Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал...
13 марта 2024
Белый дом: Байдену не требуется оценка умственных способностей
Медицинское обследование президента США Джо Байдена не определяло его умственные способности, такая оценка не нужна, заявила 28 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Что касается проверки умственных способностей, президенту не нужна проверка умственных способностей. Это...
29 февраля 2024
США заявили о проблемах с конфискацией российских активов
Американские власти столкнулись с проблемами в намерении конфисковать замороженные суверенные российские активы, заявила 23 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, США вынуждены признать, что изъять средства оказалось не так просто, как ранее считал Вашингтон...
новость часа
24 февраля 2024
Пушков иронично высказался о реакции Жан-Пьер на оговорку Байдена
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отказавшуюся прокомментировать заявления американского лидера Джо Байдена о его недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим...
7 февраля 2024
Жан-Пьер заявила, что Белый дом не мешает Карлсону взять интервью у Путина
Администрация США не мешала американскому журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина, заявила журналистам 6 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Так она опровергла слова Карлсона о наличии такого вмешательства со стороны Вашингтона. Как сообщало ИА...
7 февраля 2024
Белый дом: Байден не одобрит законопроект о помощи Израилю без Украины
Администрация президента США Джо Байдена не одобряет законопроект республиканцев в палате представителей о дополнительной поддержке Израиля без предоставления новой помощи Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для...
новость часа
4 февраля 2024
В США раскритиковали слова пресс-секретаря Белого дома о погибших солдатах
В Соединённых Штатах раскритиковали пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер после её высказывания в эфире MSNBC о погибших в Иордании солдатах. Об этом пишет американский журнал Newsweek. «Наши глубочайшие соболезнования и искренние соболезнования семьям, потерявшим трёх храбрых людей...
30 января 2024
Байден обсудит с лидерами Конгресса США запросы по нацбезопасности
Американский президент Джо Байден обсудит с лидерами двух палат Конгресса США свои запросы в сфере национальной безопасности, включающие помощь Украине и Израилю. Встреча состоится 17 января, сообщила журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Байден примет лидеров...
17 января 2024
В Белом доме отказались комментировать данные о встречах Байдена и Кличко
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать сведения о том, что действующий мэр Киева Виталий Кличко проводил в 2015 году деловые встречи с Джо Байденом, который на тот момент занимал должность вице-президента Соединённых Штатов Америки. «Я бы направила вас в аппарат...
10 января 2024
Администрация Белого дома напомнила об угрозе частичного шатдауна в США
США снова угрожает частичное прекращение финансирования правительства (шатдаун). До этого момента осталось примерно полмесяца, заявила 3 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет продолжать работу», — сказала она...
4 января 2024
Белый дом анонсировал передачу последнего пакета помощи Украине
США планируют объявить до конца 2023 года о последнем пакете военной поддержки Украине, заявила 21 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Остаётся ещё один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине», — сказала она. По словам Жан-Пьер, новые поставки...
22 декабря 2023
Коррупция семьи Байдена: пресс-секретарь Белого дома сбежала от вопросов
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прервала пресс-конференцию после вопроса об отчёте Конгресса, в котором говорилось, что американский президент Джо Байден получал платежи от своего сына Хантера Байдена из средств, переведённых китайскими деловыми партнёрами. Об этом сообщило...
5 декабря 2023
В Белом доме переадресовали адвокатам вопрос о выплатах Байдену
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не видела сообщений о том, что президент Соединённых Штатов Джо Байден получал ежемесячные выплаты от компании своего сына Хантера. Об этом она заявила на брифинге. Журналисты попросили Жан-Пьер подтвердить опубликованные надзорным комитетом...
5 декабря 2023
Пресс-секретарь Белого дома ушла с брифинга после вопроса о платеже Байдену
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко оборвала брифинг после вопроса о последнем отчёте Комитета по надзору палаты представителей, в котором выявлено, что сын президента США Джо Байдена Хантер отправлял ежемесячные платежи отцу с банковского счёта, который использовался для получения...
5 декабря 2023
В начале спецоперации в США ожидали взятия Киева Россией
Правительство США в начале специальной военной операции России на Украине ожидало взятия Киева российской армией, заявила 4 декабря на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — сказала она. Как сообщало ИА Регнум, 24...
новость часа
5 декабря 2023
Пресс-секретаря Белого дома поймали на нарушении закона о влиянии на выборы
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и её заместитель Эндрю Бейтс регулярно нарушают «закон Хэтча», запрещающий госслужащим, кроме президента и вице-президента, заявлять о поддержке кандидатов на выборах, сообщил 1 декабря телеканал NBC News, ссылаясь на письмо от аппарата специального...
2 декабря 2023
Белый дом не поддержал план финансирования правительства без помощи Киеву
В Белом доме не одобрили план двухэтапного финансирования правительственных программ без оказания помощи Украине, предложенный спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. «Это предложение является рецептом для ещё большего хаоса со стороны республиканцев и ведет к очередным...
12 ноября 2023
Белый дом сообщил, в США кончились средства на поддержку Украины
Правительство США потратило все дополнительные бюджетные средства, выделенные на помощь Украине, из-за чего приходится сокращать военные поставки, сообщила 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы будем передавать Украине меньшие пакеты военной поддержки, с учётом наличия средств у...
3 ноября 2023