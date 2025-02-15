Вашингтон, 15 февраля, 2025, 06:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из состава попечительского совета вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба главы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«[Трамп] уволил многих членов совета директоров центра Кеннеди, включая бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер», — уточнили в администрации президента.

Отмечается, что это решение является частью культурной реформы, которую Трамп начал после своего назначения на должность председателя попечительского совета Центра.

Как передавало ИА Регнум, с приходом к власти Дональд Трамп начал реорганизацию Совета национальной безопасности, временно отстранив около 160 сотрудников. Решение принималось, чтобы обеспечить полную приверженность сотрудников СНБ реализации повестки президента Трампа America First и максимально эффективное использование бюджетных средств налогоплательщиков, указал официальный представитель СНБ Белого дома Брайан Хьюз.

Телеканал Fox News 21 января сообщил, что новая американская администрация уволила с поста командующего Береговой охраной США первую женщину на этой должности адмирала Линду Ли Фэган. Причиной отставки назвали её чрезмерный упор на «инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности» вместо заботы о безопасности границы.

Кроме того, администрация Белого дома готовит указ о сокращении тысяч сотрудников министерства здравоохранения. По данным газеты The Wall Street Journal, сокращения коснутся сотрудников Управления по контролю за качеством продуктов и лекарств, а также Центров по контролю и профилактике заболеваний и других учреждений здравоохранения. При этом сохраняется вероятность, что Белый дом откажется от реализации этих планов.