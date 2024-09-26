Вашингтон, 26 сентября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. США после встречи президента Джозефа Байдена с лидером киевского режима Владимиром Зеленским не намерены объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Matt H. Wade Белый дом, США

Байден и Зеленский проводят встречу вечером (по московскому времени) 26 сентября в Вашингтоне.

«Я не жду, что будут новые объявления», — сказала Жан-Пьер.

Вопрос о таком использовании оружия может быть обсуждён, но подход США не изменился, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября Байден отрицательно ответил на вопрос, принимал ли он решение о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов вглубь территории России. При этом в Белом доме сообщили, что вопрос будет обсуждаться на встрече президента США с Зеленским.

Президент России Владимир Путин ранее назвал подменой понятий идущее на Западе обсуждение о «разрешении» киевскому режиму использовать высокоточное оружие НАТО для ударов вглубь российской территории. У украинских военных нет необходимых специалистов и разведданных со спутников альянса, подчеркнул президент. В действительности речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте против России, отметил глава государства.

25 сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия, при возникновении критической угрозы суверенитету страны, также может повлечь за собой ядерный ответ.