Вашингтон, 9 июля, 2024, 22:52 — ИА Регнум. В случае выигрыша выборов президент США Джозеф Байден намерен отработать весь срок целиком. Такое заявление сделала 9 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.

На соответствующий вопрос журналиста Жан-Пьер ответила утвердительно. Кроме того, она указала, что американский лидер не нуждается в дополнительном медицинском обследовании.

«Медицинский персонал Белого дома и его врачи считают, что президент не нуждается в чём-либо, помимо всеобъемлющего и детального, предельно конкретного медицинского обследования, которое состоялось у него четыре месяца назад. Это им решать, а не вам или мне», — пояснила Жан-Пьер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден в последнее время начал гораздо чаще запинаться во время своих публичных выступлений. На это обратила внимание американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам авторов материала, не видевшиеся с президентом США некоторое время люди при личной встрече с ним удивляются тому, каким медлительным он стал. Другой бывший советник Байдена назвал его теледебаты с экс-президентом США Дональдом Трампом переломным моментом, потому что после них многие сторонники действующего американского лидера пересмотрели свои взгляды.

В конце февраля 81-летний Байден, являющийся самым возрастным президентом США, прошёл очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По его итогам глава Белого дома заявил, что у него «всё замечательно», а врачи не выявили ничего нового по сравнению с 2023 годом.

В свою очередь, лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор уточнил, что невролог Кевин Каннард, специализирующийся на болезни Паркинсона, посещал Белый дом не для осмотра президента США Байдена.

Американская телерадиосеть CBS отметила, что письмо лечащего врача президента появилось после брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер 8 июля. На нём журналисты задали много вопросов касательно возможной болезни Байдена. Жан-Пьер, в свою очередь, рассказала, что президент США не лечится от болезни Паркинсона, но отказалась подтвердить визиты доктора Каннарда, сославшись на «соображения безопасности».