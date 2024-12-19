Вашингтон, 19 декабря, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Белый дом обвинил избранного президента США Дональда Трампа в том, что он якобы отдал приказ своим однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США. Такое предположение высказала пресс-секретарь администрации президента Соединённых Штатов Карин Жан-Пьер.

ИА Регнум Трамп, Байден

«Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство, и они угрожают сделать именно это», — говорится в опубликованном релизе Жан-Пьер.

По мнению представителя Белого дома, подобные действия грозят нестабильностью по всей стране.

Как сообщало ИА Регнум, США 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы правительства и финансирования министерств и ведомств (шатдауном) из-за разногласий в Конгрессе по некоторым статьям бюджета. О такой возможности написала газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Отмечается, что Республиканская партия настаивает на включении в проект бюджета 10 млрд долларов на помощь фермерам, а Демократическая партия — 2 млрд долларов на восстановительные работы и очистку территории после крушения моста в Балтиморе.

О вероятности шатдауна в США сообщалось в марте. В ночь на 23 марта Конгресс страны утвердил бюджет в размере 1,2 трлн долларов, тем самым избежав частичной приостановки работы правительства.

Дональд Трамп через своих сторонников запустил процессы управляемого хаоса в Конгрессе и пожинает плоды, теперь ему гораздо проще вести кампании с критикой «вашингтонского болота», которое не способно управлять страной, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.