Вашингтон, 26 сентября, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Именно от Киева, а не от Вашингтона исходила инициатива визита украинского лидера Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания. Об этом 26 сентября заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

ИА Регнум Зеленский в США

«Украинцы попросили посетить завод, на котором трудятся американские рабочие, производящие критически важные компоненты, которые украинские военные используют ежедневно на передовой, потому что это необходимо для существования их страны. Это исходило от украинцев, не от нас. Это то, что они хотели сделать после того, как обратились с соответствующей просьбой», — заверила Жан-Пьер.

По её словам, прибытие Зеленского на производство на военно-транспортном самолёте США является нормальной практикой Пентагона по обеспечению транспортом иностранных лидеров для их перемещения по территории страны.

Представитель Белого дома назвала «политическим трюком» возмущения республиканцев в Конгрессе по этому поводу. Жан-Пьер добавила, что американская администрация призвала республиканцев в Палате представителей отказаться от проведения расследования.

Как сообщало ИА Регнум, несколько американских конгрессменов выразили озабоченность возможными нарушениями законодательства США из-за визита Зеленского на военный завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания. Соответствующее письмо они адресовали генеральному инспектору минюста США Майклу Э. Горовицу. По их мнению, посещение военного объекта украинским лидером могло быть политически мотивированным, поскольку сопровождение Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов, возможно, нарушило местный закон, запрещающий федеральным чиновникам участие в политической деятельности при исполнении служебных обязанностей. Конгрессмены потребовали расследовать визит Зеленского.

Глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.