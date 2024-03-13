Вашингтон, 13 марта, 2024, 23:35 — ИА Регнум. У США нет оснований для изменения своей ядерной стратегии. Кроме того, Вашингтон не видит признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине, заявила на брифинге 13 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя интервью российского президента Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил <…> или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — сказала официальный представитель американской администрации.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью Дмитрию Киселёву президент РФ Владимир Путин заявил, что потребности в применении тактического ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине никогда не было. У России свои принципы на этот счёт. РФ может применить любое оружие, в том числе ядерное, но если речь идёт об угрозе существования самого государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что ядерная триада России — стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы — является более современной, нежели триады других стран. О российской мощи в вооружении специалисты знают, добавил Путин.

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал позицию российского президента о возможности применения ядерного оружия при критической угрозе.