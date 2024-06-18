Москва, 19 июня, 2024, 00:25 — ИА Регнум. США следовало бы обеспокоиться состоянием главы Белого дома Джо Байдена, а не углублением сотрудничества России и КНДР. Об этом 18 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Если что-то всех и беспокоит, так это состояние Байдена. Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает всё чаще. Так и финансовое — из-за криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами», — написала дипломат в Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сделанное по поводу визита российского президента Владимира Путина в Северную Корею.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Жан-Пьер подчеркнула, что развитие сотрудничества между Россией и КНДР стало тенденцией и это, по мнению пресс-секретаря Белого дома, должно беспокоить всех, «кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, сохранении международного режима нераспространения ядерного оружия, соблюдения резолюций Совбеза ООН и поддержке народа Украины». США давно «предупреждали об этом», заключила она.

Владимира Путина 18 июня в аэропорту Пхеньяна встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как только российский президент сошёл с трапа, они, улыбаясь, обнялись, со словами приветствия пожали друг другу руки.

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На переговорах лидеры обсудят развитие сотрудничества в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Запланировано подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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