Вашингтон, 31 октября, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Слова президента США Джозефа Байдена, назвавшего сторонников своего политического оппонента, экс-американского лидера Дональда Трампа «мусором» пришлось оправдывать пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер 30 октября во время регулярного брифинга, который транслировал телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

Как утверждает пресс-секретарь, Байден не имел в виду сторонников Трампа и не говорил о людях, поддерживающих другого кандидата в президенты.

«Нет, он [Байден] не рассматривает сторонников Трампа как «мусор». Он не видит это таким образом. Президент транслирует уже более трёх лет, что он президент для всех. Не важно, живете ли вы в красном штате или в синем штате», — пояснила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома уточнила, что Байден лично прояснил ситуацию, так как хотел быть уверенным в том, что его слова не вырвут из контекста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий глава Белого дома Байден сделал попытку оправдаться за сравнение сторонников кандидата на должность главы государства от республиканцев Дональда Трампа с «мусором». Он пояснил, что назвал «мусором» не американцев, а разжигающие ненависть высказывания сторонника Трампа в адрес Пуэрто-Рико.

30 октября Байден назвал «мусором» американцев, поддерживающих Трампа. Президент США таким образом отреагировал на слова комика Тони Хинчклиффа, который на митинге республиканца в Нью-Йорке неудачно пошутил, сравнив Пуэрто-Рико с «плавучим островом мусора».

Трамп позднее назвал такое заявление действующего американского лидера ужасным, но призвал простить того, потому что нынешний глава Белого дома, по его словам, «не ведает, что говорит».