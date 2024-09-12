Вашингтон, 13 сентября, 2024, 01:23 — ИА Регнум. США и впредь будут продолжать обеспечивать Украину всем необходимым для самозащиты. Об этом на брифинге 12 сентября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата её территорий», — ответила Жан-Пьер на вопрос о разрешении украинской армии наносить удары американским оружием вглубь России.

Как сообщало ИА Регнум, США сосредоточены на военной помощи России в защите её суверенитета — так 12 сентября на брифинге оговорился пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, имея в виду поддержку Киева. Он продолжил выступление, пообещав по мере приближения зимы обеспечить Украину необходимыми средствами противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, а также бронетехникой и артиллерией.

В Пентагоне не видят изменений в приоритетах военной поддержки Украины со стороны Запада, утверждал Патрик Райдер 10 сентября. По его словам, Вашингтон нацелен на удовлетворение не только срочных потребностей Киева, но и долгосрочных.