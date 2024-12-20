Вашингтон, 21 декабря, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Передаче власти новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом могут помешать перебои с финансированием правительства. Об этом 20 декабря заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

ИА Регнум Байден, Трамп

«Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», — пояснила она в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, может ли общественность в США быть уверенной в гладком процессе передачи власти Трампу в случае шатдауна.

Карин Жан-Пьер заверила, что в случае приостановки финансирования не прекращается деятельность обеспечивающих нацбезопасность структур.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября действующий глава Белого дома Джо Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой. Он заверил республиканца, что передача власти будет гладкой, и пригласил его на встречу в Белый дом.

В конце ноября Байден и Трамп подписали меморандум, официально запускающий процесс передачи власти. Процесс включает в себя бюджетные средства, доступ к правительственным учреждениям, а также возможность проводить брифинги с действующими чиновниками. Обычно переходный период используют для формирования новой администрации, разработки политических приоритетов, подготовки к реализации планов избранного президента.

В палате представителей американского Конгресса 19 декабря не одобрили законопроект о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга. Для предотвращения так называемого шатдауна обе палаты Конгресса должны договориться о финансировании до полуночи 20 декабря по местному времени (08:00 мск 21 декабря).