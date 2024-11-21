Вашингтон, 21 ноября, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Запуск новейшей баллистической ракеты не станет сдерживающим фактором в отношении США к Киеву. Такое заявление сделала 20 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

РИА Новости

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Представитель Белого дома в очередной раз подчеркнула, что Вашингтон остаётся привержен своей стратегии поддержки Киева, несмотря на всевозможные действия с российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удары западным оружием. Об этом 21 ноября заявил президент Владимир Путин в обращении к личному составу и россиянам.

Путин подчеркнул, что нанесение комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины стало ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия. В том числе была испытана баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, названная разведчиками «Орешник». Испытания прошли успешно, цель была достигнута, заявил глава государства.

Россия в автоматическом режиме за 30 минут предупредила Соединённые Штаты о пуске новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» посредством линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, центр поддерживает постоянную связь с аналогичной системой США.