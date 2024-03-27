Вашингтон, 27 марта, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала оскорбительным вопрос журналиста в ходе интервью радиостанции WBT о наличии деменции у президента США Джо Байдена.

pulsvremeni. mirtesen.ru Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

«Я даже не могу поверить, что вы задаёте мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос», — ответила она, убедительно расхваливая американского лидера и его работу.

Пресс-секретарь поспешила закончить разговор. Перед тем как бросить трубку, Жан-Пьер пожелала ведущему хорошего дня. В ответ прозвучал только смех собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью телеканалу Fox News отметил, что президент США Джозеф Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции, и надежды на улучшение ожидать вряд ли стоит. Путать слова, факты и допускать ошибки в речи нормально время от времени для любого человека. Но в случае Байдена провалы в памяти, замедление речи и странности в поведении вызывают беспокойство, пояснил врач.

По мнению профессора, избиратели не зря опасаются из-за здоровья главы Белого дома, который собирается пойти на второй президентский срок. Все сомнения американцев по поводу способности Байдена вновь стать главой США небезосновательны, поскольку разница между тем, как работал американский лидер пять лет назад, и тем, как он работает сейчас, очень заметна, добавил Макари.

Карин Жан-Пьер 28 февраля заявила, что медицинское обследование 81-летнего Байдена не определяло его умственные способности. По словам пресс-секретаря Белого дома, врач установил, что такая оценка не нужна.