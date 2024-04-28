Вашингтон, 28 апреля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Помощники американского президента Джо Байдена готовили «переворот» в Белом доме для того, чтобы отстранить от должности пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, написал 26 апреля таблоид New York Post

BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

По данным издания, высокопоставленные советники Байдена для реализации плана по замене Жан-Пьер подключили для этого людей со стороны.

Отмечается, что в курсе происходящего были глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс и жена личного адвоката Байдена Боба Бауэра Анита Данн. Они пытались найти для пресс-секретаря «изящный выход» во избежание перспективы увольнения против её воли.

Согласно публикации, к декабрю Данн признала, что Карин Жан-Пьер «надёжно закрепилась» на своей должности. При этом источники таблоида указали, что во время брифингов пресс-секретарь слишком полагается на свои записи, которые она зачитывает слово в слово, не разбираясь в проблемах.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс в комментарии изданию заявил, что эта информация ложная, добавив, что Данн, и Зиентс не пытались уволить Жан-Пьер, они «непоколебимо поддерживают её».

Как сообщало ИА Регнум, Карин Жан-Пьер в ноябре 2020 года стала первым заместителем пресс-секретаря Белого дома. Первый брифинг на этой должности она провела в мае 2021 года. С 13 мая 2022 года Жан-Пьер сменила Джен Псаки на посту пресс-секретаря Белого дома.

В мае 2023 года Карин Жан-Пьер резко прервала брифинг и буквально сбежала с трибуны после вопроса журналиста RealClearNews Филипа Вегманна о расследовании связей экс-президента США Дональда Трампа с Россией. Пресс-секретарь переадресовала вопрос в минюст США.