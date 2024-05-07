Вашингтон, 8 мая, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Правительство США встревожили заявления о попытке покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, заявила 7 мая на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — сказала она.

При этом уточнить что-либо официальный представитель американского президента не смогла, переадресовав вопрос к украинскому правительству. При этом такая новость вызывает озабоченность, заключила Жан-Пьер.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила двух офицеров управления государственной охраны Украины в подготовке покушения на главу киевского режима Владимира Зеленского. Первый задержанный — полковник Андрей Гук. Утверждалось, что в ходе обыска в частном доме в посёлке Конча-Заспа под Киевом у него нашли оружие, якобы пропавшее из управления госохраны ещё в феврале 2022 года, и взрывные устройства. Фамилия второго задержанного полковника Деркач. Его задержали в Сумской области, куда он отправился на Пасху.

По версии СБУ, два полковника и ещё три фигуранта готовили покушения на Зеленского и некоторых высокопоставленных чиновников «по заданию российских спецслужб». Они якобы искали военных, которые могли бы захватить, а потом убить главу киевского режима. Чиновников предполагалось уничтожить ракетными ударами.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 апреля отмечал, что сообщения о подготовке покушения на Зеленского — плохой знак для него. Медведев назвал Зеленского главным бандеровцем и «наркотическим клоуном», у которого появились основания «всполошиться не на шутку».