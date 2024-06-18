Вашингтон, 18 июня, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Углубление сотрудничества России и Северной Кореи должно беспокоить всех, в том числе американскую администрацию, заявила 18 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя государственный визит российского лидера Владимира Путина в Пхеньян.

Kremlin.ru

Она подчеркнула, что развитие сотрудничества между Россией и КНДР стало тенденцией и это, по мнение пресс-секретаря Белого дома, должно беспокоить всех, «кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, сохранении международного режима нераспространения ядерного оружия, соблюдения резолюций СБ ООН и поддержке народа Украины».

Жан-Пьер добавила, что США давно «предупреждали об этом».

Как передавало ИА Регнум, в преддверии своего визита в КНДР Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» отметил, что, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, народ Северной Кореи столь же эффективно отстаивает свои интересы, борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. По словам Путина, Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития. Москва готова к тесному взаимодействию с Пхеньяном, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, заверил президент РФ.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 17 июня заверил журналистов, что американские власти будут пристально следить за визитом российского лидера в Северную Корею.

Путин прилетел в Пхеньян вечером 18 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретил президента РФ в аэропорту. Основные мероприятия пройдут 19 июня.