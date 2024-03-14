В Кремле заявили, что Белый дом исказил слова Путина о ядерном оружии
Песков: в Белом доме исказили слова Путина о ядерном оружии
Москва, 14 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В Белом доме вырвали из контекста слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии, прозвучавшие в интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 14 марта журналистам.
Представитель Кремля не согласился с оценкой, что после выхода интервью со стороны представителя Белого дома Карин Жан-Пьер последовали «истеричные заявления». По его словам, речь идёт о преднамеренном искажении контекста и нежелании слышать российского лидера.
Никаких угроз Путина в этом интервью не было, он отвечал на вопросы журналиста, это были именно вопросы журналиста, а не заявления президента, подчеркнул Песков.
По словам представителя Кремля, президент говорил о тех причинах, которые могут привести к неизбежному применению ядерного оружия. Они хорошо известны во всем мире.
новость дополняется