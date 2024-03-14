Москва, 14 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В Белом доме вырвали из контекста слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии, прозвучавшие в интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 14 марта журналистам.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Киселев

Представитель Кремля не согласился с оценкой, что после выхода интервью со стороны представителя Белого дома Карин Жан-Пьер последовали «истеричные заявления». По его словам, речь идёт о преднамеренном искажении контекста и нежелании слышать российского лидера.

Никаких угроз Путина в этом интервью не было, он отвечал на вопросы журналиста, это были именно вопросы журналиста, а не заявления президента, подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, президент говорил о тех причинах, которые могут привести к неизбежному применению ядерного оружия. Они хорошо известны во всем мире.

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