Вашингтон, 7 января, 2025, 04:37 — ИА Регнум. Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо был «верным другом» США. Об этом 6 января заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Джо Байден

«Премьер-министр Трюдо был верным другом Соединённых Штатов в течение десятилетия во главе правительства Канады. Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — отметила представитель Белого дома во время брифинга.

Она добавила, что действующий президент США Джо Байден благодарен премьер-министру Канады за партнёрство. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США поддерживают Трюдо и канадский народ в выборе нового лидера правящей Либеральной партии.

Вместе с этим пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что многие канадцы хотели бы вхождения Канады в состав США.

Как передавало ИА Регнум, 6 января Трюдо заявил, что намерен покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.

4 января глава исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос сообщил, что Трюдо доверяют лишь 17,4% жителей Канады, а возглавляемой им Либеральной партии — 21,3%.

Трамп на встрече с Трюдо 2 декабря заявил, что, если власти страны не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, Канада может стать 51-м штатом США. 25 декабря Трамп заявил, что если Канада войдёт в состав США, то налоги в этой стране сократятся на 60%.