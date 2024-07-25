Вашингтон, 25 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистами после вопроса о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press Карин Жан-Пьер

Старший корреспондент телеканала в Белом доме Питер Дуси задал вопрос о когнитивных возможностях Байдена после отказа продолжать предвыборную борьбу, а также поинтересовался, кто поручил представителям президентской администрации «покрывать» политика, чьё здоровье ухудшается.

«Во-первых, это не было укрывательством. Я знаю, что это нарратив, который вам нравится, но это не так», — сказала Жан-Пьер.

Далее, как отмечается, беседа шла «напряжённо»: Дуси и Жан-Пьер несколько раз прерывали друг друга. Пресс-секретарь предложила обратить внимание на предстоящее «мощное и важное» послание действующего лидера, посвящённое его выходу из гонки, а журналист с иронией попросил Жан-Пьер назвать имена демократов, которые «ударили Байдена в спину» и тем самым вызвали её удивление. После этого пресс-секретарь заявила, что ей больше нечего сказать.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил, что отказывается от борьбы за президентский пост, но будет до истечения срока исполнять свои полномочия. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выборах, намеченных на ноябрь, и призвал американцев отдать за неё голоса.