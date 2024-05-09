Москва, 9 мая, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Зрители поверили дипфейку с участием пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поскольку она вполне могла бы сказать что-то подобное. Об этом 9 мая корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

В Сети распространился дипфейк с участием Карин Жан-Пьер. В нём виртуальная копия официального представителя заявила, что США и их украинские союзники вместе боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина. Фальшивое видео получило популярность и было опубликовано не только пользователями соцсетей, но и некоторыми СМИ.

Кот отметил, что любая серьёзная ложь основывается на том, что она очень похожа на правду. Например, США убедили молодёжь Японии в том, что Хиросиму и Нагасаки бомбили не они, а чуть ли не Советский Союз. И японская молодёжь искренне поверила в эту ложь.

«Люди не усомнились в дипфейке с участием пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поскольку она вполне могла бы сказать нечто подобное. Такая риторика вполне соответствует тому, что говорят и делают американцы. Поэтому у людей не возникло сомнений — они не заподозрили, что это дипфейк. Этот дипфейк более реалистичен, чем всё, что Карин Жан-Пьер делала до этого и наверняка будет делать после. Её предшественница Джен Псаки тоже говорила всякую чепуху, поэтому люди уже ничему не удивляются», — отметил политолог.

Он добавил, что США ведут себя настолько безответственно в международном пространстве, что удивляться такой риторике не приходится. Они бессовестно лгут и сделали ложь отличительной чертой своей политики. Поэтому дипфейк, который смонтировали люди, желающие подчеркнуть и обратить внимание на то, что делают американцы, является не такой уж и провокацией. Они просто назвали вещи своими именами.

Однако Кот предупредил, что такой путь, который избрали США — путь деградации во всём, и прежде всего в международных отношениях, — приведёт их к самоуничтожению.

Он добавил, что сейчас технологии ещё несовершенны, но они развиваются. И придёт время, когда дипфейки будут настолько достоверными, что их будет сложно распознать даже специалистам.

Как передавало ИА Регнум, руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско отметил, что отличить голосовой дипфейк на слух почти невозможно, в этом случае нужно перезвонить собеседнику, используя другой канал связи.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов заявил, что российские компании занимаются разработкой технологий по выявлению дипфейков (методика синтеза изображения при помощи алгоритмов машинного обучения), а также по маркировке оригинальных файлов. Замминистра добавил, что между художественным произведением и дипфейком существует достаточно тонкая грань, что может наносить прямой вред гражданам, вводя их в заблуждение. Дипфейк позволяет создавать и заменять элементы на существующих фотоизображениях и видеофайлах с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей.

в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин призвал делиться технологиями, позволяющими распознавать дипфейки. Он отметил, что речь идёт не только об обмене внутри страны, но и между государствами, что должно минимизировать ущерб для мировой экономики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проблемы дипфейков необходимо проработать на законодательном уровне во всём мире.

Ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов рассказал, что мошенники в своих схемах научились использовать нейросети и дипфейки.

Карин Жан-Пьер в ноябре 2020 года стала первым заместителем пресс-секретаря Белого дома. Первый брифинг на этой должности она провела в мае 2021 года. С 13 мая 2022 года Жан-Пьер сменила Джен Псаки на посту пресс-секретаря Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в сентябре 2022 года в ходе брифинга допустила оговорку. Говоря о газопроводе «Северный поток», она вместо Nord Stream назвала его Nordstrom (название американской сети магазинов, где продают люксовую одежду). Заявление пресс-секретаря Белого дома, а также допущенная ею оговорка не остались без внимания пользователей соцсетей. Многих участников обсуждения возмутило обвинение американской стороны об использовании Россией энергии в качестве оружия. Иные с юмором отреагировали на оговорку, допущенную чиновницей.