Вашингтон, 13 сентября, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Никаких заявлений о разрешении на использование Киевом дальнобойных западных ракет вглубь территории России по итогам предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера ждать не стоит. Об этом 13 сентября заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

AP/TASS

«Я не ожидаю, что будут какие-либо объявления по итогам встречи. Изменений в политике нет», — ответила Жан-Пьер на вопрос, будут ли по итогам встречи сторон какие-либо решения по ударам ракет вглубь российских территорий.

Как сообщало ИА Регнум, Байден и Стармер во время встречи в Белом доме 13 сентября не станут разрешать ВСУ использовать западное дальнобойное оружие, заявил телеканал ITV, ссылаясь на слова британского премьера.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предположил, что по итогам запланированной встречи Джо Байдена и Кира Стармера может быть объявлено о снятии ограничений на удары их оружием вглубь России.

США серьёзно воспринимают заявления президента РФ Владимира Путина о последствиях разрешения Киеву бить дальнобойным оружием по территории России. Об этом 13 сентября заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.