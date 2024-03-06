Материалы с тегом «Ирина Винер»
На марафоне «Знание. Первые» выступили Греф, Винер и известные актёры
Четвёртый день просветительского марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» посвятили теме сохранения семьи во имя мира и детей. На марафоне выступили известные государственные деятели, мастера культуры и главы госкорпораций. Среди них председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф...
6 марта 2024
SHAMAN, Башмет, Винер и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина
Народный артист СССР дирижер Юрий Башмет, певец Ярослав Дронов ( Shaman ), президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, певица Лариса Долина и ещё 13 человек получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Вручение удостоверений...
22 января 2024
Винер прокомментировала подачу апелляции на её отстранение в CAS
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила «Матч ТВ», что сроки рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) её апелляции на решение о двухлетнем отстранении неизвестны. «Сроки рассмотрения апелляции в CAS...
23 декабря 2023
«Это позор»: Винер высказалась о турнирах без символики РФ
Участие российских спортсменов на международных турнирах без национальных символов станет позором для России. Об этом заявила 18 декабря президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. «Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде...
18 декабря 2023
Винер назвала позором выступление российских спортсменов без флага и гимна
Выступление российских спортсменов на международных соревнованиях без флага и гимна — это позор, и российские гимнасты больше никогда не будут участвовать в турнирах на таких условиях, заявила 18 декабря президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. «Мы в Европе до...
18 декабря 2023
Трибунал GEF отклонил апелляцию Винер на двухлетнюю дисквалификацию
Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) оставил в силе отстранение на два года от работы на международных соревнованиях президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер. Об этом сообщается на сайте GEF. Коллегия...
29 ноября 2023
Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами
У российских спортсменов, несмотря на отстранение, есть возможность тренироваться в шикарных условиях, тогда как в США залы похожи на овощные базы. Об этом 24 ноября заявила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на открытии Дворца гимнастики в Новой...
новость часа
24 ноября 2023