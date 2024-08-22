Москва, 22 августа, 2024, 16:12 — ИА Регнум. США не позволят российским спортсменам выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Такое мнение высказала 22 августа президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Global Look Press

По её словам, один раз страна уже не участвовала в Играх на американской территории. Лос-Анджелес принимал Олимпиаду в 1984 году, и тогда сборная СССР не приехала на соревнования.

«У нас тоже несколько стран не выступали, но мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам. У нас всё было как положено — стадионы, мишка, который улетал, дружба между народами, а не как в Париже — русских вообще выгнали из исторического списка участников», — сказала она.

В России никогда не было и не будет подобного отношения к спортсменам, отметила Винер.

Как сообщало ИА Регнум, Лос-Анджелес примет Олимпийские игры в 2028 году. В июле утверждалось, что США могут лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает Американское антидопинговое агентство (USADA) несоответствующим кодексу из-за расследования в отношении китайских пловцов.

В феврале 2022 года МОК утвердил предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, в которую включил 28 видов спорта. В программу вновь оказались включены сёрфинг, скейтбординг и скалолазание, впервые представленные на олимпийских состязаниях в Токио в 2021 году. Окончательно программа должна быть утверждена на сессии МОК в декабре 2024 года.