Винер заявила, что россиян могут не допустить до Олимпиады в Лос-Анджелесе
Москва, 22 августа, 2024, 16:12 — ИА Регнум. США не позволят российским спортсменам выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Такое мнение высказала 22 августа президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
По её словам, один раз страна уже не участвовала в Играх на американской территории. Лос-Анджелес принимал Олимпиаду в 1984 году, и тогда сборная СССР не приехала на соревнования.
«У нас тоже несколько стран не выступали, но мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам. У нас всё было как положено — стадионы, мишка, который улетал, дружба между народами, а не как в Париже — русских вообще выгнали из исторического списка участников», — сказала она.
В России никогда не было и не будет подобного отношения к спортсменам, отметила Винер.
Как сообщало ИА Регнум, Лос-Анджелес примет Олимпийские игры в 2028 году. В июле утверждалось, что США могут лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает Американское антидопинговое агентство (USADA) несоответствующим кодексу из-за расследования в отношении китайских пловцов.
В феврале 2022 года МОК утвердил предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, в которую включил 28 видов спорта. В программу вновь оказались включены сёрфинг, скейтбординг и скалолазание, впервые представленные на олимпийских состязаниях в Токио в 2021 году. Окончательно программа должна быть утверждена на сессии МОК в декабре 2024 года.