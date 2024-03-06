Москва, 6 марта, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Четвёртый день просветительского марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» посвятили теме сохранения семьи во имя мира и детей. На марафоне выступили известные государственные деятели, мастера культуры и главы госкорпораций. Среди них председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, актёры Алексей Чадов, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков, певица Ольга Бузова и другие.

Павел Бедняков /РИА Новости Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф

Почти 1200 человек собрались, чтобы услышать лекцию Германа Грефа. Председатель правления ПАО «Сбербанк» раскрыл возможности искусственного интеллекта, сравнил различные западные и отечественные сервисы, рассказал, какие перспективы открывает развитие технологий.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной команды России, Герой труда Российской Федерации Ирина Винер, завоевавшая со своими воспитанниками 51 олимпийскую медаль, раскрыла правила жизни чемпионов и поделилась собственным опытом спортивных побед.

В павильоне «Ямал» собрались поклонники российского кино. Здесь состоялся открытый диалог на тему «Первый дубль: с чего начинается путь в кино» с участием актеров Алексея Чадова, Дмитрия Харатьяна и Дмитрия Дюжева. Один из участников встречи поинтересовался у Чадова, какие фильмы он может рекомендовать для детского самообразования. На это актёр заявил, что сейчас в России активно развивается семейное кино и он сам очень ждёт выхода «Сто лет тому вперед».

С лекцией о любви к Ямалу выступил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Он рассказал о программах привлечения молодых кадров в регион, принципах сохранения традиций народов Севера, поделился тем, какие ценности чтят в его собственной семье.

«Фестиваль войдет не просто в историю России, он станет событием мирового уровня. Он уже показал, какая наша страна доброжелательная и открытая, что это действительно страна возможностей. Россия смогла объединить молодых ребят со всего мира. Об этом событии будут еще очень долго говорить и обсуждать», — заявила после лекции участница из Новороссийска.

В павильоне «Москва» с молодежью пообщалась губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Наталья Комарова. Она рассказала, как развивается регион и какие возможности есть у молодёжи, которая живёт там или решит поехать в Юргу. С большим интересом ребята слушали лекцию о кристаллических структурах заведующего кафедрой материаловедения полупроводников и диэлектриков Университета МИСИС, профессора Сколтеха, двукратного победителя «Знание. Премия» Артёма Оганова. Поучаствовали в дискуссии о российском кино вместе с актером Михаилом Горевым и режиссером Дмитрием Белосоховым. Все желающие также смогли задать вопросы уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой после её выступления на тему «Семья и дети: помогать, защищать и любить».

Павильон «Казань» стал местом встречи молодёжи с актером Милошем Биковичем, известным по ролям в фильмах «Холоп», «Вызов», сериале «Магомаев». Актёр рассказал о своем отношении к России и о том, почему считает себя сербом с русской душой.

Также в павильоне «Казань» прошла творческая встреча с народным артистом России, лауреатом Государственной премии Российской Федерации, художественный руководителем Московского Губернского театра Сергеем Безруковым, посвященная культурному коду нашей страны. Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с ребятами лайфхаками, как поверить в себя и исполнить свою мечту.

Председатель Организационного комитета Всемирного фестиваля молодежи — 2024 Сергей Кириенко поделился принципами эффективного лидера и управленца, на встречу с ним вместе с российскими ребятами собрались их сверстники из более чем 30 стран.

«Лекция Сергея Кириенко получилась познавательной. Он рассказал про десять принципов, которым надо следовать по жизни, если хочешь быть лидером. Один из них — никогда не сдаваться», — отметил после встречи студент из Алжира, который учится в Москве на переводчика.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал участникам марафона, как складывается жизнь на новых территориях Российской Федерации. Ребята активно задавали вопросы главе ДНР об увековечении памяти погибших героев, международных отношениях и интеграционных процессах.

В павильоне «Белгород» состоялся открытый диалог «СВО: два года, которые изменили мир» с участием документалиста, политического обозревателя, блогера Станислава Васильева. Помимо этого, участники марафона прокачали навыки блогинга на мастер-классе журналистки и блогера Лилии Абрамовой.

Всемирный фестиваль молодежи проходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. В ВФМ-2024 принимают участие 20 тысяч молодых лидеров из различных сфер, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Всемирный фестиваль молодежи призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. После завершения мероприятий на федеральной территории «Сириус» Российское общество «Знание» продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 10 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа России.

В первый день работы Всемирного фестиваля молодёжи лекции марафона «Знание. Первые» посетили 5,5 тысячи его участников.

В центр «Сириус», где проходит Всемирный фестиваль молодёжи, 6 марта приехал президент Владимир Путин.